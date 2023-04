La segretaria del PD a Caserta “Rilanciare la politica sui territori”

Si è insediata la ex segretaria della CGIL Susanna Camusso come commissaria della sezione del PD di Caserta.

Ebbene dopo il primo giorno a Caserta per la neo commissaria del Pd Susanna Camusso, quella che era la ex segretaria generale della Cgil ed eletta, al Senato con il Partito Democratico proprio nella circoscrizione di Caserta.

Susanna Camusso ha tenuto la prima riunione in federazione provinciale: Questo quanto in parte da lei dichiarato dopo i primi incontri avvenuti in Terra di Lavoro ” Sono qui per capire, conoscere, immaginare come cambiare – fa sapere – Ringrazio per quanto concerne la nomina la segretaria Elly Schlein per la fiducia: so bene quanto è impegnativa la sfida per rilanciare nel territorio la politica, quella sana, che parte dai bisogni e dalla rappresentanza, ma è fondamentale. Si può se si parte da noi”, conclude.

Giova precisare che Susanna Camusso è stata indicata dalla segretaria Elly Schlein per traghettare il partito casertano azzerato dopo il caos delle tessere dopate, con la questione finita anche in tribunale, durante le scorse primarie del partito democratico.