L’Associazione Gardenaut organizza giornata di sensibilizzazione sul tema autismo

Di Ilenia Liguori

Nel quartiere di cuccagna all’interno del paese di Casagiove, sabato 1 aprile 2023,, si è tenuto l’evento al quale ha partecipato anche l’attore comico napoletano Antonio Fiorillo, atto a sensibilizzare la popolazione sul tema autismo .

Presenti tanti bambini, genitori e volontari impegnati nell’intrattenere i piccoli con giochi e canti .

L’Associazione Gardenaut , fondata dalla signora Raffaella Famiglietti, ha come scopo principale la sensibilizzazione e l’inclusivita’ all’interno della società civile dei ragazzi autistici che, ricordiamo , non essere una malattia, bensì una particolare condizione del neuro sviluppo.

All’interno del giardino di proprietà della signora Famiglietti, sono stati predisposti giochi, sedie e tavoli per passare del tempo mangiando insieme ma anche una cucina all’interno della quale i ragazzi potranno cimentarsi in attività culinarie .

Ulteriore scopo dell’associazione Gardenaut è la raccolta fondi per l’acquisto di un forno da utilizzare all’interno della cucina .

Inclusivita’ e praticità gli slogan principali .