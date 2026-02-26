Lavori alla condotta idrica. Mancherà l’acqua in diverse strade. L’elenco

Pubblichiamo l’avviso della Regione Campania relativo alla sospensione di acqua per lavori a Maddaloni.

La sospensione dell’erogazione inizierà già in serata come da avviso allegato.



Si avvisa la Cittadinanza che la Regione Campania Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque ha comunicato, con nota del 26.02.2026 ore 11.00, causa di urgenti ed indifferibili lavori sulla condotta DN 1150 San Clemente – Cercola, la sospensione della fornitura idrica dalle

ore 15.00 di giovedi 26.02.2026 e fino all’ultimazione dei lavori, prevista presumibilmente entro le ore 23.00 di venerdi 27.02.2026 salvo imprevisti”.

Le strade interessate sono le seguenti:

VIA Dell’Oliveto ad eccezione del civico 46;

VIA Sauda direzione Caserta ad eccezione civico 4.

VIA Forche Caudine;

VIA Baldina;

VIA Ficucella;

Inoltre si registrerà una forte riduzione della pressione idrica con maggiore incidenza ai piani

alti degli edifici presenti sulle seguenti vie:

VIA NAPOLI e Traverse, VIA M. SERAO, VIA P. COLLETTA, VIA CARRARONE 1° e 2°

Tratto, VIA BALDINA 2° Tratto, VIA GIOVAN BATTISTA VICO, VIA PADRE PIO, VIA

VIVIANI, VIA DE CURTIS, VIA MONTELLA VIA G. SANI, VIA CAPPELLA MA-

STRANTUONO, VIA VIVIANI, VIA A. MORO, VIA STARZALUNGA, VIA CORNATO e

Traverse, VIA V. ROSSI, VIA E. DE FILIPPO, VIA LUCA GIORDANO, VIA PIETRO

COLLETTA, VIA FICUCELLA, VIA S.S, 265, VIA CANCELLO (Tratto compreso tra il ca-

valcaferrovia ed il confine del Comune di San. Felice a Cancello), VIA GROTTICELLA,

VIA MONACA, VIA CALABRICITO, VIA DELLA SAPIENZA, VIA PIOPPOLUNGO

(Tratto linea ferrata), VIA LAMIA E VIA LIMA.

Al regolare ripristino dell’erogazione dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che

scomparirà lasciando scorrere l’acqua medesima per pochi minuti.

Si Invita a tal fine la cittadinanza tutta a predisporsi per far fronte al temporaneo disagio che

ne deriverà.