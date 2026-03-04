San Nicola la Strada (CE) – Un incontro pubblico per approfondire il prossimo referendum costituzionale 2026 sulla riforma della magistratura si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18.30 presso il Salone Borbonico.
L’iniziativa è promossa dal Circolo cittadino del Partito Democratico e dai Giovani Democratici di San Nicola la Strada, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento tecnico sulla riforma della giustizia oggetto del referendum confermativo.
Referendum costituzionale sulla magistratura: un confronto oltre gli schieramenti
Il dibattito sulla riforma della magistratura è particolarmente acceso in queste settimane e spesso si traduce in uno scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. L’incontro di San Nicola la Strada nasce invece per analizzare nel merito il testo della riforma costituzionale, cercando di chiarire:
- cosa prevede concretamente la modifica;
- quali effetti potrebbe avere sul funzionamento della giustizia;
- quali sarebbero le ricadute sulla vita dei cittadini;
- quali i punti critici e i possibili benefici.
I relatori dell’incontro a San Nicola la Strada
Ad aprire i lavori sarà Albino Di Chiara, segretario del PD cittadino.
L’introduzione sarà affidata a Lucia Esposito, già senatrice della Repubblica.
Interverranno inoltre:
- Antonio Sciaudone, professore ordinario di Scienze Politiche presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”;
- Raffaello Magi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
Modera il giornalista Luca Ioime.
Dove e quando
📍 Salone Borbonico, San Nicola la Strada (CE)
📅 Giovedì 5 marzo 2026
🕕 Ore 18.30
L’incontro è aperto alla cittadinanza e si propone come un’occasione di informazione e partecipazione consapevole in vista del referendum sulla riforma della magistratura.