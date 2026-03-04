San Nicola la Strada (CE) – Un incontro pubblico per approfondire il prossimo referendum costituzionale 2026 sulla riforma della magistratura si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18.30 presso il Salone Borbonico.

L’iniziativa è promossa dal Circolo cittadino del Partito Democratico e dai Giovani Democratici di San Nicola la Strada, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento tecnico sulla riforma della giustizia oggetto del referendum confermativo.

Referendum costituzionale sulla magistratura: un confronto oltre gli schieramenti

Il dibattito sulla riforma della magistratura è particolarmente acceso in queste settimane e spesso si traduce in uno scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. L’incontro di San Nicola la Strada nasce invece per analizzare nel merito il testo della riforma costituzionale, cercando di chiarire:

cosa prevede concretamente la modifica;

quali effetti potrebbe avere sul funzionamento della giustizia;

quali sarebbero le ricadute sulla vita dei cittadini;

quali i punti critici e i possibili benefici.

I relatori dell’incontro a San Nicola la Strada

Ad aprire i lavori sarà Albino Di Chiara, segretario del PD cittadino.

L’introduzione sarà affidata a Lucia Esposito, già senatrice della Repubblica.

Interverranno inoltre:

Antonio Sciaudone , professore ordinario di Scienze Politiche presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”;

, professore ordinario di Scienze Politiche presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; Raffaello Magi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

Modera il giornalista Luca Ioime.

Dove e quando

📍 Salone Borbonico, San Nicola la Strada (CE)

📅 Giovedì 5 marzo 2026

🕕 Ore 18.30

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si propone come un’occasione di informazione e partecipazione consapevole in vista del referendum sulla riforma della magistratura.