Vino e territorio, asse strategico per lo sviluppo in un incontro divulgativo a Benevento 

Ieri, 4 marzo, presso la sala consiliare della Provincia di Benevento nella Rocca dei Rettori e’ stato proposto un momento di riflessione e approfondimento sul tema “Vino e territorio, opportunità per la Campania” nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale Campania 23-27.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è seguita la relazione della dirigente dell’Uos ‘Servizi territoriali provinciali di Benevento’ della Regione Campania, Flora Della Valle. Un interessante e sintetico quadro della produzione vitivinicola campana e nello specifico sannita ha offerto agli intervenuti un focus sul valore di un settore ricco di eccellenze.

In una ricerca eseguita da “Nomisma wine monitor” emerge che nella nostra regione ci sono 24.692 ettari di terreno coltivati per la produzione di vino, di cui la provincia di Benevento copre una superficie del 40,9%.

A seguire gli interventi dei funzionari della Regione Campania, Salvatore Rignani e Salvatore Cuoci, e del direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, Luigi Riccio. Il Piano Strategico PAC 2023-2027 ha puntato a promuovere il vino italiano sui mercati dei paesi terzi, sostenendo le aziende vitivinicole italiane nelle loro attività di promozione e marketing internazionale. L’obiettivo principale continua ad essere il sostegno al reddito degli agricoltori e la competitività del settore.

Sul fronte della sostenibilità ambientale, la nuova PAC 2028‑2034 premia le pratiche agricole in grado di preservare il suolo, l’acqua e la biodiversità, ma lo fa secondo un modello più adattabile e meno vincolante rispetto al passato.

Il poco tempo a disposizione non ha consentito purtroppo di analizzare temi importanti emersi per tutta l’agricoltura e anche per la produzione vitivinicola come gli indirizzi della Commissione europea relativamente a più risorse subito in cambio di maggiore flessibilità degli Stati membri verso l’accordo Mercosur e una Pac sempre più legata alle scelte geopolitiche dell’Ue.

In chiusura le conclusioni dell’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca, che ha sottolineato l’importanza di conoscere bene le esigenze dei territori e di fare sistema. Tra i consorzi di tutela presenti Cesare Avenia, presidente di Consorzio Tutela Vini Caserta VITICA, che ha esaltato il vino come “atto culturale” di grande valore per l’economia e la tutela del territorio.