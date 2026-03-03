REFERENDUM GIUSTIZIA: PD, SABATO INCONTRO A CASERTA CON FICO E BOCCIA

CASERTA – Sabato 7 marzo, alle ore 11.30, presso l’Hotel Novotel di Caserta Sud, si terrà l’incontro “Perché No”, promosso dal coordinamento provinciale del Partito Democratico di Caserta. L’iniziativa è aperta a iscritti, amministratori locali e cittadini, nell’ambito della campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo. Interverranno il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia. Prosegue intanto la mobilitazione dei democratici in Terra di Lavoro, con iniziative già avviate nei circoli del territorio. Al centro del confronto i temi della riforma della giustizia e la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, indicata dal Pd come architrave dell’assetto costituzionale. Un appuntamento che si inserisce in una fase politicamente sensibile del dibattito nazionale, alla vigilia di un passaggio referendario destinato a misurare gli equilibri tra politica e giustizia.