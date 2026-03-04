Svincolo A30, Santangelo elenca i benefici immediati: collegamenti più veloci con l’interporto, accelerazione al polo della logistica, alleggerimento del traffico cittadino

«L’inaugurazione dello svincolo della A30 apre una nuova stagione di sviluppo per Maddaloni e tutta la conurbazione casertana. I collegamenti con l’interporto di Maddaloni Marcianise saranno più veloci, l’infrastruttura imprimerà un’accelerazione al consolidamento del nascente polo della logistica. La rete urbana beneficerà di un alleggerimento del traffico. Grazie al lavoro di tutte le istituzioni oggi è stata scritta una pagina storica per la nostra comunità». Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.