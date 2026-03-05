Giornata Internazionale della Donna – Iniziativa “Il Fiore della Prevenzione”

L’evento rappresenta un invito a prendersi cura di sé e un’occasione per valorizzare la cultura della prevenzione, con particolare attenzione alla prevenzione del tumore al seno. Nel corso della mattinata saranno effettuate visite senologiche con ecografia mammaria, grazie alla collaborazione di personale sanitario qualificato. È previsto un numero massimo di visite, determinato in base all’affluenza.

A tutte le donne sarà donato un omaggio floreale, quale gesto di riconoscimento e gratitudine da parte dell’Amministrazione Comunale.

Per l’occasione, i Giardini della Duchessa saranno riaperti al pubblico, offrendo un contesto simbolico e accogliente, e resteranno aperti per tutta la stagione estiva. Inoltre sarà riaperto il dog park dedicato ai nostri amici a quattro zampe.