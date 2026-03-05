Rapimenti di bambini. Tra panico e fake news

Maddaloni – Genitori in panico nei giorni scorsi a Maddaloni. La tecnologia amplifica e fa diventare virali fake news che diventano notizia “falsa” naturalmente. La vicenda non è nuova ai mezzi di stampa e alle forze dell’ordine ma val la pena fare chiarezza ancora una volta per educare all’informazione e non alla divulgazione di qualsivoglia contenuto senza verificarne la la fonte.

Il messaggio virale diffuso parlava del presunto rapimento di ben due bambini all’uscita di una scuola primaria cittadina. Messaggi vecchi, noti agli addetti ai lavori che arrivano come catene di sant’Antonio in mani superficiali e scatenano il panico.

Premesso che i bambini vengono prelevati a scuola da genitori o persone da loro delegate e che gli insegnanti sono attenti a svolgere il loro lavoro con coscienza, non passerebbe certo inosservato un “rapimento” addirittura doppio e ci sarebbero, caso mai fosse vero, le opportune denunce.

Anche la dirigente della scuola interessata ha provveduto tempestivamente a fare una comunicazione che riportiamo.

AVVISO IMPORTANTE ALLE FAMIGLIE

In merito ad alcune segnalazioni circolate nelle ultime ore, si fa presente che non è stato comunicato e/o denunciato nessun caso di tentato o presunto rapimento di alunni al di fuori dell’edificio scolastico del Plesso Pertini.

Invitiamo pertanto tutti i genitori a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali della scuola. Si coglie l’occasione per ricordare che, come da regolamento interno gli alunni saranno prelevati esclusivamente dai genitori o da persone preventivamente delegate, con delega già depositata agli atti della scuola e corredata da documento di riconoscimento. Non saranno autorizzati prelievi eccezionali se non quelli secondo le modalità sopra descritte.

La sicurezza dei nostri alunni è e resta una priorità assoluta.

Il solito furgone bianco torna a colpire, per fortuna solo via whatsapp.Manca solo IT, ma lo chiederemo a Stephen King.

