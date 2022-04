LE BIKERS DI WIMA (Women International Motorcycle Association – Divisione Italia” ARRIVANO IN CAMPANIA

Caserta.Riceviamo e pubblichiamo le parole di Rosaria Fiorentino ,Presidente dell’ Associazione Wima Italy .

“Tra le tante community, motoclubs e associazioni motociclistiche, quasi per caso siamo approdate in Wima, lo abbiamo fatto dopo essere state ad un evento mondiale che ha visto la partecipazione di migliaia di donne, era il 2019 e l’evento si chiamava WRWR acronimo di Womans Riders World Relay.

A Londra in compagnia di altre motocicliste italiane conosciamo le Women’s International Motorcycle Association e scopriamo che è un’associazione nata negli Stati Uniti nel 1952 ad opera di Luisa Scherbin.

In quella occasione ci viene chiesto di aprire una divisione italiana e seppur con titubanze iniziali, l’11 aprile 2021 nasce Wima Italy.

Da profane ne studiamo l’avviamento, organizziamo incontri e frequentandoci si viene a formare un gruppo solidale che continua a crescere con il tempo.

Il comune denominatore è sempre la motocicletta ma quello che emerge è la voglia di queste donne di fare la differenza nel sociale.

Decidiamo di farci rappresentare da un testimone che avrebbe girato l’Italia con un messaggio contro la violenza sulla donna, per raccogliere fondi e andare a finanziare un centro antiviolenza, il nostro simbolo è una chiave arrugginita, un ingranaggio con un cordino rosso, semplice ma che ci rappresenta, il nostro motto è “Sotto il casco lo stesso sorriso” , le donne motocicliste sono così solari, libere da ogni convenzione di genere ed è per questo che vogliamoche il rumore dei nostri motori sia un Monito per tutti : “STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”

E’ così che i nostri viaggi non saranno solo vacanze finalizzate al sano divertimento ma porteranno con sé qualcosa di più profondo.

Il primo viaggio dell’anno lo abbiamo dedicato alla Campania, alla fantastica Reggia di Caserta, alle meraviglie degli Scavi di Pompei , ed alla costiera amalfitana, avendo gli occhi puntati da altre 43 divisioni, non potevamo scegliere che uno dei posti più rinomati nel mondo.

Le tradizioni, le origini, la bellezza del territorio ci accompagneranno per tre giorni e avremo la possibilità di condividere la nostra “crociata” con i sindaci dei paesi che ci ospiteranno.

Primo appuntamento Sabato 23 Aprile ore 12:45 dove incontreremo l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Caserta D.ssa Emiliana Credentino dinanzi alla Reggia, alle ore 17:00 del 23 davanti al Municipio con il Sindaco di Pompei Dr. Carmine Lo Sapio davanti al Santuario e infine con il Sindaco di Amalfi Dott. Daniele Milano in Piazza Municipio Domenica 24 Aprile .

Consegneremo a ciascuna di queste Autorità il nostro gagliardetto per sensibilizzare le Autorità Locali su questo tema che è sempre attuale.

Grazie all’ impegno della giovanissima consigliera comunale Rosaria Mona ,L’ Associazione Wima Italy farà’ a Caserta la prima tappa delle tre previste in Campania