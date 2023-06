Lutto a Caserta. Muore Salvatore ,noto commerciante di Via San Carlo

Caserta. Un grave lutto ha colpito la città di Caserta . E’ morto Salvatore Colella ,noto commerciante della città. Salvatore aveva solo 58 anni , sposato e padre di tre figli , gestiva attualmente il negozio di Abbigliasmento 3G sito in Via San San Carlo , angolo via Crispo ( ex jenseria e pizzeria )

L’ uomo era molto amato e apprezzato in città per la sua simpatia e disponibilità . pare fosse ricoverato in ospedale perchè colpito da un brutto male . Lascia la moglie e tre figli. Il comitato “ Antica Via San Carlo “ di cui è Presidente Raffaele Porrino si stringe intorno al dolore che ha colpito la sua famiglia a cui vanno le condoglianze piu’ sentite anche dall’ intera redazione di Belvederenews.

Vi aggiorneremo sulla data e luogo dei funerali