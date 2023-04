Mondragone, incidente stradale in via Appia Antica. Autovettura si ribalta in un canalone

Nella giornata di ieri, martedì 25 aprile, intervento dei Vigili del Fuoco in via Appia Antica, nel Comune di Mondragone, per un incidente stradale.

Sul posto, in prossimità della clinica “Padre Pio”, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone.

Al loro arrivo, un’autovettura ribaltata in un canalone con i suoi occupanti, cinque ragazzi di giovane età, già fuori dall’abitacolo che venivano prontamente assistiti dal personale sanitario del 118 anch’esso sul luogo dell’incidente con un’ambulanza.

Dopo aver constatato che non vi erano altri veicoli coinvolti, i Vigili del Fuoco provvedevano alla messa in sicurezza della vettura per il successivo recupero.