Accusa malore in studio dentistico e decede: dramma in pieno centro

Caserta. Ieri mattina, 4 Dicembre, intorno alle 11.30, Bianca Martusciello, di 94 anni, ha accusato un malore, risultatole fatale, in uno studio dentistico in Piazza Ruggiero, nel pieno centro della Città.

L’anziana donna, si era recata dal dott. Esposito, insieme alla figlia, Elena Polito, collaboratrice del Comitato Territoriale FIPAV di Caserta, per un controllo e, nel corso della visita, ha accusato un malore improvviso.

Il dentista ed i collaboratori hanno immediatamente soccorso la signora, in attesa dell’arrivo dei Sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali, indipendenti dall’operato del professionista o dei collaboratori.

Inizialmente, prima di accertare le cause della morte, rivelatasi, dagli accertamenti effettuati, appunto, naturale, era stata aperta un’indagine preliminare da parte della Procura, ma è stata disposta l’archiviazione del caso in tempi rapidi e la restituzione immediata della salma ai familiari.

Numerosi i messaggi di cordoglio per dimostrare vicinanza alla famiglia, ed in particolar modo, alla figlia della Signora Bianca, molto nota e stimata in Città.