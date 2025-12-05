Addio a Sandro Giacobbe, il cantautore di «Signora mia»

Si è spento oggi, nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese, il cantautore Sandro Giacobbe. Aveva 75 anni e da oltre un decennio combatteva con grande coraggio contro un tumore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Giacobbe è stato una figura di spicco nel panorama musicale italiano tra gli anni Settanta e Ottanta, conquistando le hit parade nazionali ed estere con brani indimenticabili. Il suo repertorio vanta successi di grande livello, tra cui le celebri canzoni “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”.

Il cantautore, che per decenni aveva vissuto a Moneglia, si era recentemente trasferito a San Salvatore di Cogorno. Oltre alla sua carriera musicale, Giacobbe era noto per la sua passione sportiva: aveva giocato nella squadra locale del comune rivierasco prima di entrare a far parte della Nazionale Cantanti, di cui è stato anche allenatore.

Sandro Giacobbe lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.