Nasce il primo concorso cinematrografico de “Il Festival della Spettacolo”.

Una delle principali novità della seconda edizione de il Festival dello Spettacolo powered by TV Sorrisi e Canzoni, è il debutto del primo Concorso Cinematografico dedicato a tutti gli autori e ai creatori di opere audiovisive inedite che punta a valorizzare il talento emergente e a offrire nuove opportunità di visibilità. Il contest è rivolto agli ideatori di cortometraggi, lungometraggi e documentari attraverso tre sezioni dedicate:



FRAME STORIES – Cortometraggi

OPERA NEXT – Lungometraggi

DOCU HORIZON – Documentari





Le opere candidate saranno valutate da una giuria d’eccezione che selezionerà per ogni categoria il vincitore, al quale sarà assegnato il prestigioso SORRISI AWARD. Le candidature potranno essere inviate tramite la piattaforma FilmFreeway entro e non oltre il 30 settembre 2026. Ulteriori informazioni, regolamento e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Festival e sulla piattaforma FilmFreeway. Per richieste specifiche è inoltre attiva la casella di posta dedicata: concorsi@ilfestivaldellospettacolo.it Il Concorso Cinematografico farà parte del grande palinsesto di appuntamenti dedicati all’intrattenimento del Festival dello Spettacolo, quest’anno giunto alla seconda edizione. Con un’offerta sempre più completa e integrata di incontri, attività, ospiti e momenti esclusivi rivolti al grande pubblico, il Festival si conferma anche un hub creativo in cui talenti emergenti, professionisti e appassionati possono incontrarsi, formarsi e sviluppare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. L’apertura ufficiale è prevista venerdì 6 novembre alle ore 12.00 con l’inaugurazione della manifestazione. Nelle giornate successive il pubblico potrà accedere dalle ore 10.00. Per tutti i giorni del Festival sarà possibile entrare in qualunque momento della giornata fino alla chiusura dei cancelli. Sarà possibile accedere al Festival acquistando i biglietti su Ticketmaster, partner unico di ticketing ufficiale dell’evento. L’ingresso al Festival sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni. Per ulteriori novità, utilizzare i canali social ufficiali del Festival e di Sorrisi, oltre che sul sito ufficiale IlFestivalDelloSpettacolo.it.

Per ulteriori novità, utilizzare i canali social ufficiali del Festival e di Sorrisi, oltre che sul sito ufficiale IlFestivalDelloSpettacolo.it.