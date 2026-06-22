Memorial D. Tartaglia e festività di San Vito 2026: Il Messaggio dell’Amministrazione Comunale.

Riceviamo dal Comune di Aquilonia e pubblichiamo.

Al termine di queste lunghe ed entusiasmanti giornate di festa, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato, collaborato e contribuito alla riuscita di una intensa quattro giorni iniziata con il 2° Memorial Donato Tartaglia e proseguita con i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono, San Vito Martire. La seconda edizione del Memorial Donato Tartaglia ha confermato il successo della manifestazione, portando ad Aquilonia atleti provenienti da tutta Italia per prendere parte non soltanto ad un semplice evento sportivo, ma ad un importante momento di comunità, nel ricordo di una figura che continua a rappresentare valori importanti per il nostro territorio. Grazie ad ogni singolo componente della struttura organizzativa, alle associazioni coinvolte, alle attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa, all’Amministrazione Comunale di Cambiano, alla Città dell’Alta Irpinia e a tutte le amministrazioni patrocinanti, agli atleti e a tutti coloro che hanno partecipato contribuendo al successo dell’evento. Le Festività di San Vito Martire si sono confermate ancora una volta un appuntamento unico e profondamente sentito dalla nostra comunità, capace di unire fede, tradizione, cultura e aggregazione sociale. Un programma religioso curato in ogni dettaglio, accompagnato da un ricco calendario di iniziative civili, spettacoli e attività pensate per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. Un ringraziamento speciale va a Padre Jonathan, alla Parrocchia Santa Maria Maggiore, alle Confraternite, al Comitato Festa San Vito Martire 2026, al Forum dei Giovani e alla Polisportiva Aquilonia per l’impegno, la passione e la dedizione profusi nell’organizzazione e nella promozione delle iniziative. Un doveroso ringraziamento è rivolto inoltre alla Polizia Municipale, all’Arma dei Carabinieri, alla Protezione Civile Comunale e a tutti gli operatori coinvolti nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, che hanno consentito lo svolgimento di ogni manifestazione in condizioni di piena sicurezza. Infine, il grazie più grande va a tutti i cittadini, alle famiglie, ai volontari e a tutti coloro che hanno scelto di vivere e condividere con noi questi giorni di festa, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il senso di appartenenza alla nostra comunità. Con l’augurio che lo spirito di questi momenti possa accompagnarci per tutta l’estate, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio ringraziamento a tutti e dà appuntamento ai prossimi eventi che animeranno il nostro territorio nei mesi a venire.