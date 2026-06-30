Il miracolo musicale dei P.A.O. Sono tra i finalisti del Premio Tenco.

Il trio indipendente si è piazzato tra i finalisti del Premio Tenco. “Il migliore interprete dei sogni e’ chi li fa” (Charles Bukowski).

Una grandissima sorpresa per i P.A.O. che si sono ritrovati tra i cinque finalisti delle Targhe Tenco nella categoria Miglior Interprete. Si tratta di “Le radici e la luna”, la nuova fatica discografica del trio indipendente. Dietro il progetto dei P.A.O. ci sono Antonio Pignatiello (voce e chitarra), Gianfilippo Invincibile (batteria), in produzione Filippo Gatti, per tutto l’album tranne per “Militare” prodotta da Cesare Petricich. Il disco è registrato da Samboela (Ortostudio, Grosseto). Nella crew anche la Casa Editrice “La Canzonetta” con l’artista Francesco Di Bella. Di gran prestigio la voce di Tommaso Cerasuolo registrata da Cristiano Lo Mele (Torino). Varie combinazioni di professionisti per “E’kose ka spakkano” dove troviamo la chitarra elettrica di G. Fontanella e la voce di Francesco Di Bella registrate da G. Fontanella (Napoli). La voce di “Talèa” è stata registrata ad Officina Pasolini (Roma). Il Mix ed il Mastering affidato a Cesare “Mac” Petricich (Arezzo).

Di seguito le dichiarazioni del Cantante Antonio Pignatiello:

“Le canzoni hanno un destino che sfugge a chi le scrive.

A volte restano in una stanza.

Altre volte trovano la strada e incontrano persone che le accompagnano più lontano di quanto avresti immaginato.

Oggi “Le radici e la luna” entra nella cinquina delle Targhe Tenco, nella categoria Miglior Interprete.

L’album è nato come un gesto d’amore verso quella musica che ci ha insegnato a credere nelle parole, nelle chitarre suonate, nelle sale dove si condividono storie e amplificatori.

Non volevamo rifare delle canzoni.

Volevamo restituire l’abbraccio che, molti anni fa, avevano regalato a noi.

Se oggi questo disco è arrivato fin qui, è perché tante persone hanno deciso di camminare insieme.

Grazie a Filippo Gatti, che ha condiviso con noi la produzione artistica dell’album, restando accanto alle canzoni mentre prendevano forma.

Grazie a Mac Petricich, che ha prodotto “Militare” e ha curato il mix e il mastering dell’intero album, aiutandoci a trovare un suono capace di tenere insieme memoria e presente.

Grazie a Samboela, che ha accolto queste canzoni durante le registrazioni con sensibilità e cura.

E grazie agli artisti che hanno scelto di condividere con noi questo viaggio: Francesco Di Bella, Giuseppe Fontanella, Tommaso Cerasuolo, Cecilia Quaranta (Talèa), Marco Olivotto.

Artisti che hanno scritto pagine importanti della musica che ci ha formato e che, con la loro presenza, hanno dato a questo disco un significato ancora più profondo.

Grazie al Club Tenco – Premio Tenco, a chi ha espresso la propria preferenza e ai giurati che hanno votato l’album, per aver accolto e ascoltato questo lavoro. A tutti coloro che continuano a credere che la canzone d’autore sia ancora un luogo dove incontrarsi.

Grazie a Daniela Esposito, Ufficio Stampa – Strategie di Comunicazione per il lavoro di promozione dell’album.

E grazie a voi, che continuate a camminare con noi”.

Progetti e Discografia recente:

A cuore aperto: È il loro album di debutto, caratterizzato da testi intensi scritti da Antonio Pignatiello.

Futuro Matematico: Singolo estratto dal primo lavoro, accompagnato da un videoclip ufficiale.

Le radici e la luna: Secondo album in studio. Il disco è un omaggio alla musica indipendente degli anni Novanta e include personali riletture d’autore di band storiche.

Artisti omaggiati: Tra le tracce dell’album compaiono rivisitazioni di brani di CSI, Negrita, Marlene Kuntz, 24 Grana, Scisma e Perturbazione.

Noi continuiamo a seguire questa fantastica avventura musicale.