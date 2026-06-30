Vertical Music Contest. Aperte le candidature per la terza edizione.

Il Vertical Music Contest torna nel 2026 con la sua terza edizione, e si prepara a offrire una nuova opportunità concreta agli artisti emergenti che vogliono far conoscere la propria musica ad un pubblico sempre più ampio. Il progetto multimediale, realizzato da TV Sorrisi e Canzoni in collaborazione con Interproject, è pensato per valorizzare canzoni inedite attraverso il linguaggio dei video. Un percorso che porterà i migliori talenti ad esibirsi dal vivo sul palco del Festival dello Spettacolo, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre al Superstudio Più di Milano. Le candidature sono aperte e sarà possibile iscriversi fino al 15 settembre. Dal 16 settembre al 15 ottobre una selezione degli inediti dei candidati sarà pubblicata online e il pubblico potrà votare il proprio artista preferito. Gli altri finalisti saranno selezionati da una giuria d’eccellenza composta da rappresentanti di TV Sorrisi e Canzoni, ADA/Warner Music Italy, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, Ticketmaster e Assomusica. Il vincitore si aggiudicherà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy. Il Vertical Music Contest farà parte del grande palinsesto di appuntamenti dedicati all’intrattenimento del Festival dello Spettacolo, quest’anno giunto alla seconda edizione. Con un’offerta sempre più completa e integrata di incontri, attività, ospiti e momenti esclusivi rivolti al grande pubblico, il Festival si conferma anche un hub creativo in cui talenti emergenti, professionisti e appassionati possono incontrarsi, formarsi e sviluppare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. L’apertura ufficiale è prevista venerdì 6 novembre alle ore 12.00 con l’inaugurazione della manifestazione. Nelle giornate successive il pubblico potrà accedere dalle ore 10.00. Per tutti i giorni del Festival sarà possibile entrare in qualunque momento della giornata fino alla chiusura dei cancelli. Sarà possibile accedere al Festival acquistando i biglietti su Ticketmaster, partner unico di ticketing ufficiale dell’evento. L’ingresso al Festival sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni.

Per ulteriori novità, utilizzare i canali social ufficiali del Festival e di Sorrisi, oltre che sul sito ufficiale IlFestivalDelloSpettacolo.it.