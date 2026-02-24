Orrdine dei medici dona a “Medici senza frontiere”

Un assegno di tremila e 661 euro è stato devoluto a Medici Senza Frontiere dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, a conclusione dell’evento di beneficenza svoltosi lo scorso 23 dicembre a Palazzo Paternò.

La somma rappresenta il ricavato della serata solidale che ha registrato la partecipazione di oltre 300 professionisti, testimoniando ancora una volta la forte sensibilità della comunità medica casertana verso le tematiche umanitarie e sociali. Il Consiglio direttivo dell’Ordine, guidato dal presidente Carlo Manzi, insieme con la Commissione Giovani Professionisti, ha ufficialmente consegnato il contributo all’associazione, consolidando un impegno che va oltre la dimensione professionale per abbracciare pienamente i valori della solidarietà e della responsabilità sociale.

Le parole del presidente Manzi: «I medici e gli odontoiatri hanno manifestato grande sensibilità anche quest’anno, scegliendo di dare un contributo e un sostegno all’impegno quotidiano di Medici senza Frontiere, organizzazione che fornisce soccorso sanitario e assistenza a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Devolviamo il ricavato a MSF, alla neonata antenna di Caserta, che trova tra i militanti anche medici nostri iscritti. In questo modo lo sforzo è destinato a un’associazione internazionale con caratteristiche di prossimità».

Michele Pinto, referente Commissione Giovani Professionisti dell’Ordine, evidenzia: «Siamo entusiasti come Consiglio dell’Ordine dei Medici per aver raccolto 3.661 euro come donazione per la sede di Caserta di Medici Senza Frontiere, grazie al successo della nostra cena di beneficenza “Il Natale dei Professionisti”. L’iniziativa, organizzata grazie all’impegno dalla Commissione Giovani Professionisti dell’Ordine, se ha raggiunto tale traguardo lo deve soprattutto allo spirito solidale dei colleghi, che hanno scelto di vivere una serata di convivialità, tra cena e musica, trasformando un momento di festa in un concreto sostegno alle attività di aiuti umanitari che la sede svolge ogni giorno sul territorio».

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione da sempre impegnata nella cura delle popolazioni colpite da guerre, epidemie e crisi umanitarie in oltre 70 Paesi del mondo, sempre dalla parte dei più fragili. La recente nascita dell’antenna di Caserta rappresenta un segno concreto di radicamento sul territorio, in sinergia con l’azione internazionale. È una nuova realtà che punta a rafforzare le attività di sensibilizzazione, formazione e supporto alle missioni umanitarie, creando un ponte concreto tra il territorio casertano e gli interventi sul campo.

Con questa iniziativa l’Ordine dei Medici di Caserta e tutti i professionisti che hanno preso parte all’evento hanno confermato il proprio impegno etico e civile, dimostrando attenzione e vicinanza verso le emergenze umanitarie che coinvolgono le fasce più vulnerabili della popolazione mondiale.