Dalle case rifugio al blue carpet: La Crisalide in Rete APS porta il riscatto femminile a Casa Sanremo

Non è solo una questione di musica, ma di una vita che ricomincia con dignità e coraggio. La Crisalide in Rete APS annuncia con orgoglio una vittoria straordinaria nel percorso di fuoriuscita dalla violenza: una delle giovani ospiti delle proprie case rifugio è oggi protagonista a Casa Sanremo, trasformando il proprio percorso di protezione in una reale opportunità professionale.

Dopo essere fuggita da delicati e fragili contesti di violenza e aver trovato accoglienza nelle strutture dell’Associazione, la giovane donna ha intrapreso un cammino di rinascita fondato sull’orientamento al lavoro e sulla professionalizzazione. Grazie a una borsa di studio d’eccellenza assegnata da Casa Sanremo, sotto la direzione di Enzo Russolillo, e a un percorso formativo d’alto livello guidato dai docenti nazionali dello CSEN, la ragazza è attualmente impiegata in uno stage operativo all’interno della Relax Zone di Casa Sanremo.

Questo traguardo rappresenta molto più di una semplice esperienza formativa: è un passo concreto verso quell’autonomia che è punto fermo e imprescindibile per ogni donna che decide di riprendersi la propria libertà. “La Crisalide APS ha scelto di investire nelle competenze e nel talento di questa giovane, dandole fiducia e affacciandola nel mondo del lavoro in uno dei contesti più prestigiosi e seguiti del Paese. Essere a Sanremo, nel cuore del benessere e del riequilibrio psicofisico della Relax Zone, significa per lei non solo acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, ma soprattutto riscoprire sé stessa, rafforzando autostima e consapevolezza. Ringrazio inoltre Ornella Mauro, Responsabile Nazionale Settore DBN – Csen, e Armando Potenza, Docente Nazionale Csen, per aver contribuito alla borsa di studio e alla fattibilità del progetto” dichiara Roberta Bolettieri, presidente della “La Crisalide in Rete APS”.

Il contrasto alla violenza di genere passa attraverso queste reti solide e opportunità di empowerment reale che trasformano la fragilità in forza. La Crisalide in Rete ringrazia sentitamente Casa Sanremo, il Direttore Enzo Russolillo e lo CSEN per aver creduto nel valore sociale di questa iniziativa, contribuendo a trasformare un’esperienza artistica e formativa in un potente strumento di emancipazione. “Continueremo a lavorare ogni giorno affinché ogni donna, proprio come una crisalide che diventa farfalla, possa finalmente spiegare le ali verso un futuro di indipendenza”, conclude la presidente Bolettieri.