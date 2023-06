Parte da Napoli il “Green screen tour” dello jazz-crooner italiano Walter Ricci

Walter Ricci inizia da Napoli un lungo tour estivo – intitolato “ Green screen” che lo porterà in giro per l ’ Italia, e all ’ estero, per ben sedici tappe che toccheranno anche Bari, Palermo, Milano, Cosenza, Matera e Brindisi con due appuntamenti attesissimi in Francia.

Il crooner italiano Walter Ricci, napoletano dall ’ anima e dal sound internazionale, annuncia la tournée estiva che lo vedrà coinvolto per 16 live in collaborazione con la società Mr.few.

Non è una novità per Walter suonare dal vivo in lungo e in largo per lo stivale e molti sono già gli appuntamenti internazionali che il prodigioso cantante e pianista affronta da alcuni anni con esibizioni esclusive a Dubai Mosca e New York.

Venerdi 9 giugno [inizio ore 21:30 ingresso euro 20 – prevendita attiva [inizio ore 21:30 ingresso euro 20 – prevendita attiva qui ] – con l ’ eccezionale featuring del trombettista Fabrizio Bosso – si esibirà dal vivo presso la Fondazione Foqus (Via Montecalvario, Quartieri Spagnoli) con un sentito omaggio a Nat King Cole icona del jazz americano che attraverso le sue interpretazioni ci ha lasciato un repertorio di brani indimenticabili. Walter Ricci gli rende omaggio rispettando i canoni dell ’ epoca utilizzando la forma del trio jazz. Accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria due grandi musicisti amici da sempre, esplora il repertorio sempreverde dei classici dell ’ eclettico artista americano.