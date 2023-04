Pasqua e ‘Pasquetta’ Presa d’assalto la Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta conferma il suo appeal e torna sui livelli – quelli numerici relativi alle visite – antecedenti alla pandemia. Una buona notizia per la città che può anche beneficiare della vicinanza con Napoli che per il week end di Pasqua ha fatto registrare il sold out. Ma all’esterno della Reggia tante cose sono da rivedere.

Pochi parcheggi in prossimità del Monumento Borbonico , tariffa festiva non attiva, abusivi al borgo e caos in centro. Sono queste alcune delle criticità rilevate nel giorno di Pasquetta a Caserta, con la città presa d’assalto dai quasi 9000 visitatori che hanno affollato la Reggia nel giorno del Lunedì in Albis

In infatti si sono lamentati per il traffico letteralmente in tilt proprio nella zona della Reggia . I visitatori giunti in auto non hanno trovato posti a sufficienza, con l’unica area di sosta disponibile sotto piazza Carlo di Borbone. Inoltre, sono giunte diverse segnalazioni – soprattutto in mattinata – riguardo il fatto che negli stalli blu non fosse attivata la tariffa fissa per la giornata festiva, come quella domenicale, nonostante il Lunedì in Albis fosse un giorno “rosso” sul calendario.

Non solo il caos intorno alla Reggia. Anche a Caserta Vecchia i visitatori sono stati accolti nei parcheggi abusivi nei terreni che si trovano all’ingresso della frazione del Capoluogo che ospita il borgo medievale.