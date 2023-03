Passeggiava per le strade del centro con 6 stecche di hascisc in tasca . Fermato dai Carabinieri

Bellona – Un uomo nell’ambito di alcune verifiche, è stato intercettato e trovato con delle stecche di HASHISH.

L’uomo, che si trovava nel paesino di Bellona in provincia di Caserta, è stato preso nel mentre si aggirava a piedi per le vie di quel centro, ha insospettito I carabinieri che dopo averlo identificato e sottoposto a perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di sei “stecche” hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il quarantaseienne è stato accompagnato ai domiciliari ed ora è un po’ nei guai