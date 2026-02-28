Pietruccio Montalbetti presenta “Storia di due amici e dei Dik Dik”

Milano si prepara a vivere una serata in cui parole, musica e memoria si intrecciano in un’unica partitura. Sabato 7 marzo, il Circolo Cerizza accoglierà “Milano in un giro di Do – Cultura, libri e spettacolo”, evento ideato e promosso da Max Caramani, fondatore di Milano Eventi e autore del volume “Milano in un giro di Do”. Al centro della serata si imporrà la presenza carismatica di Pietruccio Montalbetti, autentica anima musicale dell’incontro, storico chitarrista e anima dei Dik Dik, che presenterà il suo ultimo libro “Storia di due amici e dei Dik Dik” (Minerva). L’intervento di Pietruccio Montalbetti offrirà una testimonianza diretta e concreta della Milano degli anni Sessanta, tra prove nelle cantine, primi palchi e l’amicizia con Lucio Battisti, artista che ha lasciato un segno profondo nella storia musicale italiana. lI libro è un racconto intimo e appassionato che ripercorre il cammino umano e artistico della storica band milanese, i Dik Dik, simbolo di una stagione irripetibile della musica italiana. Attraverso ricordi personali, dialoghi autentici e frammenti di vita vissuta, Montalbetti restituisce al pubblico la forza di un legame che ha saputo trasformarsi in storia collettiva. La serata prenderà il via alle ore 19.00 con la presentazione di associazioni culturali e ONLUS impegnate nella promozione della cultura, della solidarietà e dell’inclusione sociale. Un momento significativo che ribadisce la vocazione dell’evento: creare connessioni tra realtà diverse, valorizzando il tessuto umano e culturale della città. A seguire, spazio ai libri e alle storie che hanno raccontato la musica italiana da prospettive differenti ma complementari. Oltre a Pietruccio Montalbetti, interverranno Ranuccio Bastoni con “I favolosi anni della Bussola e della Capannina”, affresco vivido di un’epoca leggendaria e dei suoi luoghi simbolo; Giuliano Grittini con “Sono nata il 21 a primavera”, omaggio intenso alla poetessa Alda Merini, di cui è stato amico e ritrattista; e infine Max Caramani insieme a Daniele Rossignoli con “Milano in un giro di Do”, viaggio narrativo tra memoria musicale e identità cittadina. Alle ore 20.00 è prevista una cena conviviale, occasione di incontro e networking tra ospiti, autori, artisti e pubblico. Un momento informale che rafforza lo spirito dell’iniziativa: condividere esperienze, creare relazioni, generare nuove idee. La seconda parte della serata, dalle ore 21.00, sarà dedicata allo spettacolo dal vivo. L’apertura vedrà protagonista la giovane cantante Lubemi, seguita dal cantautore Daiano accompagnato dal violinista Simone Rossetti Bazzaro, in un dialogo sonoro tra canzone d’autore e contaminazioni musicali. Focus centrale dedicato al mentalista Mario Bonelli, che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza di suggestione e meraviglia. Interverranno poi Etta e Angelo, interpreti della tradizione musicale milanese, prima della chiusura affidata al duo Cinzia Guitar e Zac con un repertorio di musica comica. La conduzione sarà affidata a Roberto Salvini di Canale Europa insieme allo stesso Max Caramani, a garanzia di ritmo, eleganza e partecipazione. “Milano in un giro di Do” è un’occasione concreta di confronto tra esperienze del passato e linguaggi artistici di oggi. L’iniziativa si propone come momento di incontro tra realtà associative, autori, artisti e pubblico, valorizzando il patrimonio culturale milanese attraverso testimonianze, racconti e performance dal vivo.