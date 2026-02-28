Iscrizioni aperte per il Campania Talent Show. cantanti e ballerini si sfidano in diretta sky

A marzo Piazza Campania diventa il palcoscenico del Campania Talent Show, un grande evento dedicato alla danza e alla musica che accende i riflettori sui nuovi talenti emergenti. Quattro appuntamenti imperdibili trasformano il Centro Commerciale Campania in un vero hub di spettacolo, visibilità e opportunità concrete per artisti e performer.

L’evento, realizzato in collaborazione con Nokep TV, sarà trasmesso in diretta nazionale su Sky TV e sul canale Nokep HD del digitale terrestre, con un’estensione digital e social che amplifica la portata dell’esperienza e il potenziale dei partecipanti.

Si parte domenica 8 marzo e ogni venerdì (13, 20 e 27 marzo) Piazza Campania ospiterà esibizioni dal vivo di cantanti e crew di danza che si sfideranno davanti a una giuria di esperti all’interno di un format televisivo strutturato, capace di coniugare intrattenimento, scouting e produzione musicale.

Il Campania Talent Show unisce due grandi format:

• Win Dance Academy, dedicato alle scuole di danza e alle crew coreografiche.

• Canto Generation, rivolto a cantanti solisti pronti a mettersi in gioco su un palco di respiro nazionale.

All’interno dell’evento prende vita Nokep TV Generation – Live On Stage, un live show con conduzione e giuria che restituisce un’esperienza autenticamente televisiva e proietta i talenti verso nuove opportunità professionali, anche grazie al supporto di Warner Music Italia e Saifam Music.

Premi in palio

• Miglior cantante

Contratto discografico con Cosmophonis (Warner Music Italia)

Premio in denaro di 5.000 euro

• Miglior crew di danza

Premio in denaro di 1.000 euro

Calendario degli appuntamenti

• 8 marzo – Opening

Ore 18:00 diretta live

Giornata inaugurale con presentazione dei protagonisti e avvio ufficiale delle esibizioni.

• 13 marzo – Seconda tappa

Ore 19:00 – 21:00

La competizione entra nel vivo con nuove performance e valutazioni della giuria.

• 20 marzo – Semifinale

Ore 19:00 – 21:00

I migliori talenti si sfidano per conquistare l’accesso alla finale.

• 27 marzo – Gran Finale

Ore 19:00 – 21:00

Una serata di grande spettacolo decreta i vincitori del Campania Talent Show.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Sito web: www.nokeptv.it

Telefono: 380 28 78 755

(Regolamento disponibile sul sito)

Il Centro Commerciale Campania è pronto a celebrare il talento, la passione e la determinazione delle nuove generazioni.

Un appuntamento da vivere dal vivo e da seguire in diretta nazionale.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli:

www.campania.com

Iscriviti alla newsletter al link www.campania.klepierre.it/registration/it-campania-newsletter-registration/.

IG: centro_campania

TIK TOK: centro_campania

FACEBOOK: CentroCommercialeCampania