Iscrizioni aperte per il Campania Talent Show. cantanti e ballerini si sfidano in diretta sky

A marzo Piazza Campania diventa il palcoscenico del Campania Talent Show, un grande evento dedicato alla danza e alla musica che accende i riflettori sui nuovi talenti emergenti. Quattro appuntamenti imperdibili trasformano il Centro Commerciale Campania in un vero hub di spettacolo, visibilità e opportunità concrete per artisti e performer.
L’evento, realizzato in collaborazione con Nokep TV, sarà trasmesso in diretta nazionale su Sky TV e sul canale Nokep HD del digitale terrestre, con un’estensione digital e social che amplifica la portata dell’esperienza e il potenziale dei partecipanti.
Si parte domenica 8 marzo e ogni venerdì (13, 20 e 27 marzo) Piazza Campania ospiterà esibizioni dal vivo di cantanti e crew di danza che si sfideranno davanti a una giuria di esperti all’interno di un format televisivo strutturato, capace di coniugare intrattenimento, scouting e produzione musicale.
Il Campania Talent Show unisce due grandi format:
• Win Dance Academy, dedicato alle scuole di danza e alle crew coreografiche.
• Canto Generation, rivolto a cantanti solisti pronti a mettersi in gioco su un palco di respiro nazionale.
All’interno dell’evento prende vita Nokep TV Generation – Live On Stage, un live show con conduzione e giuria che restituisce un’esperienza autenticamente televisiva e proietta i talenti verso nuove opportunità professionali, anche grazie al supporto di Warner Music Italia e Saifam Music.
Premi in palio
• Miglior cantante
Contratto discografico con Cosmophonis (Warner Music Italia)
Premio in denaro di 5.000 euro
• Miglior crew di danza
Premio in denaro di 1.000 euro
Calendario degli appuntamenti
• 8 marzo – Opening
Ore 18:00 diretta live
Giornata inaugurale con presentazione dei protagonisti e avvio ufficiale delle esibizioni.
• 13 marzo – Seconda tappa
Ore 19:00 – 21:00
La competizione entra nel vivo con nuove performance e valutazioni della giuria.
• 20 marzo – Semifinale
Ore 19:00 – 21:00
I migliori talenti si sfidano per conquistare l’accesso alla finale.
• 27 marzo – Gran Finale
Ore 19:00 – 21:00
Una serata di grande spettacolo decreta i vincitori del Campania Talent Show.
Come partecipare
Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Sito web: www.nokeptv.it
Telefono: 380 28 78 755
(Regolamento disponibile sul sito)
Il Centro Commerciale Campania è pronto a celebrare il talento, la passione e la determinazione delle nuove generazioni.
Un appuntamento da vivere dal vivo e da seguire in diretta nazionale.
