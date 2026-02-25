Ancora 30 giorni per conoscere le sorti del Comune di Caserta

Ci vorranno ancora ulteriori 30 giorni per capire quale sarà il destino del Comune di Caserta che, ricordiamo, risulta commissariato, in seguito allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.
Si è tenuta oggi, mercoledì 25 Febbraio 2026, l’udienza in seguito al ricorso presentato dall’ex Sindaco Carlo Marino e firmato da numerosi ex Consiglieri Comunali.
La decisione di scioglimento fu presa direttamente dal Ministero dell’Interno che, però, ha deciso, in sede di ricorso, di non presentare nessuna altra memoria di accusa in contrapposizione alla documentazione presentata invece dai legali dell’ex Primo Cittadino, i quali tendono a smontare ogni accusa in merito.
La parola passa al Giudice, che dovrà esprimere la sentenza non oltre i 30 giorni dalla data odierna.