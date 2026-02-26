Casello A30. Il ministro Salvini all’inaugurazione

Comunicato Stampa

Maddaloni . Il commissario cittadino della Lega di Maddaloni , Luigi Bove commenta l’ apertura annunciata del casello autostradale Maddaloni A 30 prevista Mercoledì alla presenza del Ministro alle infrastrutture nonché vice premier Matteo Salvini “ e’ un’ opera strategica fondamentale per lo sviluppo della nostra Maddaloni e per la rete infrastrutturale della Campania e quindi del traffico veicolare. E’ un’ opera che ha visto il massiccio impegno da parte del Ministero , di Autostrada , del Comune di Maddaloni e da parte anche dell’ investitore privato che è l’ Interporto”. Bove inoltre tesse le lodi del Comune e dell’ Onorevole Zinzi “e’ un’ opera pensata nel 1997, che ha visto i primi passi formali nel 2005 ma che poi ha visto una vera svolta dal 2018 cioè da quando si è insediato il Sindaco De Filippo e quindi da quel momento il Comune ha realmente esercitato il ruolo di soggetto attuatore e poi dal 2022 c’è stato l’ impegno concreto dell’ Onorevole Gianpiero Zinzi deputato della Lega e coordinatore regionale il quale è stato anche fattivo punto di mediazione e risoluzione con altri soggetti della pubblica amministrazione. Il Ministero , con la guida di Matteo Salvini , ha portato a compimento un’ opera fondamentale . Mentre la stabilità politica al comune di Maddaloni , che si registra dal 2018, ha fatto sì che si realizzassero gli espropri , le azioni di viabilità attorno al casello . Insomma il governo di centro destra nazionale e locale porta a compimento un’ azione importante e in questo caso con la regia del Ministro Salvini , della buona amministrazione comunale interpretata dal Sindaco De Filippo e dal ruolo fondamentale dell’ Onle Gianpiero Zinzi “