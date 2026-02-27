Prima festa dei VIGILI DEL FUOCO: “Lì dove serve ”

COMUNICATO STAMPA

“Lì dove serve”: è stato questo slogan il filo conduttore che ha caratterizzato la prima festa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuta con il Regio Decreto del 27 Febbraio 1939.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha scelto una location unica e suggestiva per celebrare la prima edizione di questo importante evento: la Reggia di Caserta.

Davanti ad una platea di oltre 100 invitati tra autorità civili e militari, stampa e scolaresche, si è svolta nel sito vanvitelliano una cerimonia volta a riconoscere la testimonianza concreta dell’impegno profuso dalle donne e dagli uomini del Comando VVF di Caserta a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio collettivo.

La cerimonia è stata suddivisa in due fasi: nella prima fase outdoor, svoltasi davanti alla facciata principale della Reggia sono stati resi gli onori al Vicario del Prefetto, il Dott. Biagio del Prete, accolto dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, Dirigente Superiore Maria Angelina D’Agostino, e si è svolta la cerimonia dell’Alzabandiera, durante la quale, nel rendere omaggio al Tricolore, il Comando VVF Caserta ha dimostrato il senso più autentico del servizio dello Stato: protezione, solidarietà e tutela della vita umana.

Successivamente, tutti gli invitati si sono spostati nella sala “Terra di Lavoro” della Reggia di Caserta, dove sono stati proiettati 3 video – il primo storico ha raccontato il percorso fatto dal CNVVF fino ai giorni nostri, il secondo ha divulgato gli obiettivi raggiunti dal Comando VVF Caserta nell’anno 2025, ed infine il terzo è stato un video emozionale durante il quale sono strate proiettate immagini che raccontano non solo interventi e operazioni, ma soprattutto il volto umano di chi ogni giorno sceglie di esserci.

La proiezione di questi 3 video è stata intervallata da saluti istituzionali di alcune della autorità civili e militari presenti: dal Prefetto di Caserta, Dott. Lucia Volpe, al Commissario Straordinario del Comune di Caserta, Dott.ssa Antonella Scolamiero, al Direttore Generale della Reggia di Caserta, al Presidente Provinciale Unicef Caserta, Dott.ssa Lia Pannitti, per finire con una toccante relazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, Dirigente Superiore Arch. Maria Angelina D’Agostino.

Infine, è stata effettuata la cerimonia di consegna delle Benemerenze e delle Croci di Anzianità al personale in servizio e in quiescenza a 22 tra personale collocato a riposo, vigili volontari, vigili del fuoco coordinatori e ispettori logistici-gestionali.

Nella piazza Carlo III di Borbone sono stati, poi, allestiti numerosi stand dove sono state effettuate attività dimostrative delle varie specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: NBCR – Nucleare Batteriologico Chimico e Radiologico, NIA – Nucleo Investigativo Antincendi -, la Pompieropoli per le scolaresche intervenute, il settore USAR – Urban Search and Rescue –, la cd. Tenda Community dell’MSL – Modulo di Supporto Logistico – usato per le emergenze e le calamità, la mostra dei modellini degli automezzi VVF.

Una prima festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non è stata soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un tributo a donne e uomini che incarnano quotidianamente i valori di coraggio, competenza e solidarietà.