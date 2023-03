Preso spacciatore a Villa di Briano

La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, ha arrestato in flagranza di reato un soggetto, cl. 78, e denunciato in stato di libertà un 37enne, resisi rispettivamente responsabili dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e di ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. di Aversa, venuti a conoscenza di una fiorente attività di “spaccio ambulante di stupefacenti”, messo in piedi da un soggetto di circa 45 anni, solito spostarsi a bordo di una Fiat Panda di colore chiaro, ponevano in essere, una mirata attività di osservazione nei luoghi segnalati, riuscendo a rintracciare il veicolo attenzionato nel comune di Villa di Briano, ove veniva raggiunto da un’autovettura Seat di colore blu. Nella circostanza, lo spacciatore arrestava la marcia, scendeva dall’auto e a piedi si avvicinava al conducente della Seat consegnandogli quanto aveva tra le mani, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

Pertanto, gli investigatori intervenivano e bloccavano il soggetto, mentre l’acquirente riusciva ad allontanarsi repentinamente facendo perdere le proprie tracce.