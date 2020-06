Provvedimenti per l’uomo che aggredì un disabile a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso la misura di sicurezza detentiva nei confronti di O.N., un 52enne che l’anno precedente, aveva aggredito un uomo portatore di menomazione fisica e psichica. Ricordando brevemente l’accaduto, i due erano erano ospiti in una struttura assistenziale a Sessa Aurunca. In quella struttura è avvenuta l’aggressione. Per motivi futili O.N. e l’uomo disabile, da una lite verbale sono passati alle mani ma a subirne traumi facciali e fratture degli arti fu il 57enne, che fu trasportato d’urgenza al San Rocco di Sessa Aurunca.