Raffaele Capone ha voglia di riscatto e si iscrive all’ università

Caserta. La vicenda è stata , nei mesi scorsi , oggetto di cronaca nera di molti giornali. Raffaele Capone , 27 anni , si era reso protagonista di una rissa, in seguito alla quale ,dopo le indagini degli inquirenti, fu arrestato . Sono passati esattamente due mesi da quel giorno e da allora il giovane è rinchiuso in una casa circondariale di Benevento .

Raffaele , casertano doc, fino a quel maledetto giorno , era stato protagonista di notizie di cronaca rosa risultando fra gli 80 finalisti nazionali di Mister Italia 2020 e partecipando con grande successo a Real-Time- una nota trasmissione televisiva.

Oggi il giovane Raffaele torna a far parlare di se e la sua voglia di riscatto l’ ha portato ad iscriversi , proprio presso la casa circondariale dove sta scontando la pena, all’ Università – facoltà di Scienze Motorie. Il giovane mostra, cosi’ facendo, la sua voglia di reinserirsi nella società , in fondo lui si è sempre distinto nel suo percorso di vita per la voglia di emergere . Per onore di cronaca è giusto ricordare a chi legge che Raffaele oltre ad essere diplomato ragioniere è anche in possesso di attestato personal-trainer