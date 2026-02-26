Ragazzo cade dal balcone. Indaga la polizia

Maddaloni – Una notizia drammatica è arrivata come un fulmine a ciel sereno in redazione.

A Maddaloni, in via Napoli, un ragazzo di appena 21 anni, P.F.è andato giù dal balcone della sua casa.

Una vera e propria tragedia della quale vi diamo notizia con tanta tristezza nel cuore.

Al momento è in sala operatoria e lotta per vivere. Si spera per lui.

Un ragazzo amato, benvluto e conosciuto, così come la sua famiglia.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e i soccorsi.

Sulla vicenda indaga la polizia.