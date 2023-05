Rinviata la conferenza stampa del Coordinamento Unitario degliallevatori bufalini prevista per domani

Di Mena Moretta

Si apprende dal comunicato stampa pubblicato oggi pomeriggio dal Coordinamento unitario degli allevatori bufalini mobilitati che la conferenza stampa annunciata per la mattinata di domani viene spostata a dopo l’incontro interministeriale del 18 maggio.

“Dopo anni di denunce, proposte e iniziative, oggi il Movimento degli allevatori pone con chiarezza le due questioni che il Coordinamento sta indicando nelle ultime tre settimane: riscrivere il Piano basandolo sulle indicazioni dell’Ordine del Giorno votato da tutto il Senato e fatto proprio dal Governo Nazionale e, perchè questo si realizzi, commissariare con un provvedimento, se possibile, concordato fra Governo Nazionale e la Regione o, comunque, con un atto che segni la discontinuità e ricostruisca il rapporto di fiducia venuto meno in questi anni di cattiva gestione e di mancanza di dialogo fra la Regione e gli allevatori.

Al fine di favorire e facilitare la migliore soluzione della crisi e in segno di rispetto per i diversi livelli istituzionali impegnati, il Coordinamento rinvia la divulgazione del documento che contiene le richieste al Governo e, scusandosi con la stampa, rinvia la Conferenza stampa a dopo l’incontro del 18”, questo quanto si legge dal comunicato stampa.