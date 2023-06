Sabato 17 Giugno Cena Spettacolo con Antonio Fiorillo e Viviana

Caserta. Cibo e spettacolo .Questo è il connubio che l’ Associazione “ Il Giardino” ha organizzato per Sabato 17 Giugno a partire dalle 20,30 presso la vasta area verde del locale sito in Via Ada Negri a Caserta.

Sarà una serata all’ insegna del divertimento con lo spettacolo del noto Attore- Cabarettista Antonio Fiorillo e la cantante Viviana .

Questo il MENU’: Antipasti ( prosciutto , salame, formaggi, pancetta . Fiori di Zucca pastellata, crocchè, zeppoline, arancini )

Primo Piatto ( Paccheri alla Montanara)

Secondo Piatto ( Tagliata di Maialino nero su letto di rucola e scaglie di parmigiano )

Frutta -Dolce e bibite incluse 30 Euro

Menu’ Bambini : Primo Piatto ( Pennette al Sugo )

Secondo Piatto ( Cotoletta con Patate Fritte)

Frutta – Dolce – Bibite Incluse 20 Euro

Per prenotazioni : 338 614 74 68

351 588 21 71 anche whatsapp