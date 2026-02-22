Sanremo 2026. Team Chigò torna per l’undicesimo anno nella città dei fiori

Sanremo 2026 segna l’undicesima partecipazione consecutiva del team Chigó all’interno della squadra di hairstylists impegnata nel curare il total look di artisti e celebrità del 77º Festival, confermando una presenza ormai strutturale nel dietro le quinte della kermesse più seguita d’Italia. Il gruppo lavorerà nell’hospitality ufficiale del Festival, spazio strategico dove si concentrano professionisti di bellezza, moda e comunicazione, tra sessioni di make-up e acconciature, interviste, shooting, sfilate, postazioni televisive e area stampa. Una piattaforma operativa che rappresenta il cuore pulsante dello stile sanremese e che ospita quotidianamente volti della musica, del cinema e dello spettacolo. La continuità della collaborazione testimonia un livello di affidabilità riconosciuto dagli organizzatori e dagli stessi artisti, in un contesto altamente competitivo in cui precisione e rapidità sono requisiti imprescindibili. Undici anni di presenza non sono un traguardo casuale ma il risultato di un lavoro costante, di una reputazione costruita sul campo e di una professionalità che continua a essere scelta. Il team Chigó ringrazia chi ha rinnovato la fiducia, consapevole che la conferma in eventi di questa portata è il segnale più concreto di un percorso che continua a produrre valore.