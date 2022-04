SINDACO, COLPITO DAL COVID DICHIARA “E’ TOCCATO ANCHE A ME DOPO 2 ANNI””

PRATA SANNITA – Il covid 19 continua a circolare e ad imperversare, questa volta e’ toccato a Damiano De Rosa, il quale dal 2019 e’ stato eletto Sindsco di Prata Sannita, paesino collinare situato a 333 metri sul livello del mare ubicato all’ interno della Media Valle del Volturno.

il Primo Cittadino , ha riscontrato la positività al covid 19 e pertanto dovrà espletare un periodo di quarantena seguendo il protocollo tutt’ora vigente.

“Purtroppo, a distanza di due anni dalla pandemia, è toccato anche a me – ha dichiarato- non è vero che il Covid-19 è passato o che non colpisce tutti. Mi dispiace per i concittadini ai quali avevo dato appuntamento stamattina ed oggi pomeriggio in Ufficio per varie problematiche comunali, ma a seguito di sintomi fastidiosi accusati stanotte proprio a Prata Sannita, mi sono recato dal dottor Nicola Buono, per sottopormi al tampone, dal quale sono risultato poi positivo. Seguirò ovviamente il protocollo di sicurezza a casa qui a Prata e sono disponibile, via telefono o via video, per chiunque avesse necessità, sintomi permettendo”.