Spari ed omicidio ai confini del casertano di un direttore di albergo

E’ successo a Suio in un Hotel che offre anche cure termali un carabiniere avrebbe esploso dei colpi di pistola contro il direttore di un albergo.

Dopo gli spari il tentativo di darsi alla fuga, poi la confessione in caserma. Questo in breve quanto accaduto, una vera e propria tragedia avvenuta in un hotel di Castelforte, zona termale di Suio, dove un carabiniere di 58 anni, Giuseppe Molinaro – originario di Teano ed in servizio a Carinola – ha sparato e successivamente ucciso Giovanni Fidaleo, direttore dell’albergo dove si è consumata la vicenda, mentre una donna che era con lui è rimasta gravemente ferita.

Forse il vero suo obiettivo del carabiniere che ha fatto fuoco era era la donna rimasta ferita che lavorava anch’ella nell’ albero o hotel che si trova a CastelForte.

Per il direttore dell’ albero Fidaleo non c’è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata trasportata in eliambulanza al Gemelli di Roma.

Il militare, riporta il Corriere della Sera, sarebbe invece il 56enne appuntato Giuseppe Molinari, che avrebbe rivolto l’arma anche contro la moglie. Il movente dietro al potenziale duplice omicidio sarebbe quindi di natura sentimentale.

Dopo aver fatto esplodere i colpi all’interno del complesso termale nel sud pontino, il carabiniere sarebbe fuggito. Ha poi percorso i circa 50 km che dividono Castelforte da Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, dove l’uomo presta servizio.