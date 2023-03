Sport e amicizia questa e’ stata la sesta edizione della “ gara podistica casollese”

Di Ilenia Liguori

Domenica 5 marzo 2023 raggiunta la sesta edizione della Gara Podistica Casollese – dieci chilometri organizzata dall’associazione CasertAzione, diventando, quindi appuntamento fisso del podismo campano.

Circa cinquecento gli atleti ai nastri di partenza appartenenti a diverse società sportive provenienti da tutta la regione Campania, che hanno letteralmente invaso i borghi casertani per partecipare ad una gara molto tecnica con pendenze importanti da superare, capace di unire podismo ed attenzione al territorio. Diverse le società partecipanti, con alcune delle quali si è instaurata anche una solida collaborazione tra le parti. Speaker della Gara Agostino rossi, invitato da CasertAzione anche per questa VI edizione.

Il percorso si è sviluppato lungo gli angoli più caratteristici delle frazioni pedemontane tifatine di Caserta: Casolla, Mezzano, Piedimonte di Casolla, Staturano, Santa Barbara, Tuoro, Garzano, la parte nord della città capoluogo di Caserta e, infine, ritorno a nuovamente a Casolla per l’arrivo e la premiazione dei partecipanti.

Il commento del presidente dell’associazione CasertAzione Giovanni Bocciero:

“La sesta edizione della gara podistica Casollese è stata una grande festa per tutti noi organizzatori, atleti, concittadini. Valore aggiunto della competizione sportiva è senza dubbio il territorio che si è fatto apprezzare per la semplicità e la bellezza. L’organizzazione è stata chiaramente molto impegnativa, e tutti noi giovani di CasertAzione non abbiamo mollato un attimo. Abbiamo diversi eventi già calendarizzati nel corso degli anni ai quali invitiamo tutti coloro che ci seguono. Organizzare è stato impegnativo ma il desiderio di fare qualcosa di bello e grande per il nostro territorio ha raccolto intorno a questo evento tantissimi volontari che hanno saputo condividere la grande passione per lo sport e per la terra che abitano. CasertAzione, ovviamente, non si ferma a questo evento ma intende promuovere ed organizzare, presto, nuovi eventi e manifestazioni con e per il territorio casertano. L’obiettivo della nostra associazione è legato principalmente alla promozione sociale e territoriale. Sono davvero contento per il grande spirito di squadra che c’è attorno alla realizzazione di questo evento, sempre più crescente negli anni. Quest’anno c’è stato anche il prezioso intervento del gruppo comunale di Protezione Civile, mai avuto nelle scorse edizioni. E per questo ringrazio l’amministrazione comunale di Caserta nella persona dell’assessora Gerardina Martino, del vicesindaco Emiliano Casale, dell’assessore Massimiliano Marzo e il coordinatore dei volontari Francesco Brancaccio. Proprio alla Protezione Civile. Un ringraziamento speciale, infine, lo rivolgo allo speaker Agostino Rossi e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto CasertAzione nella realizzazione della gara podistica. Prossimo appuntamento sportivo a settembre con la gara ciclistica e la cronoscalata, mentre nel mese di giugno si terrà la manifestazione di salvaguardia ambientale ‘Mondo Pulito'”.