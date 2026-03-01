Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027

«Per me è un grande onore: vi posso ufficialmente annunciare che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo». Alle 23.10 Carlo Conti rompe un rito non scritto e annuncia in diretta il suo successore, consegnando simbolicamente il testimone davanti al pubblico della finale.

De Martino arriva a questo incarico dopo il successo televisivo ottenuto con il programma Affari Tuoi e un contratto importante con RAI – Radiotelevisione Italiana, che lo vedrà anche nel ruolo di direttore artistico. Al suo fianco dovrebbe esserci il direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo.

La scelta ha già acceso il dibattito: da un lato chi vede in De Martino la figura di uno showman capace di unire intrattenimento e popolarità, dall’altro chi si interroga sul peso delle influenze politiche e delle sponsorizzazioni nel mondo dello spettacolo. Non mancano poi le discussioni sulla rappresentanza femminile al Festival, tema che torna periodicamente al centro del confronto pubblico.

Il futuro di Sanremo è dunque già scritto, ma le polemiche e le aspettative accompagneranno ancora a lungo questa decisione, in attesa di capire se la nuova guida del Festival saprà convincere il pubblico come è accaduto in passato.