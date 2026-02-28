La quarta serata. Gli ascolti.

Ascolti ancora in crescita, lo share in aumento anche per la serata delle cover.

Si conferma il trend positivo anche per la penultima serata del Festival di Sanremo. Sono stati 10 milioni 789 mila, con uno share del 65.6 per cento, i telespettatori che secondo la Total Audience rilasciata da Auditel hanno visto la quarta serata del 76° Festival della Canzone italiana.

La prima parte, dalle 21.43 alle 23.37, è stata vista da 14 milioni 39 mila spettatori con il 64.4 per cento di share. La seconda, dalle 23.42 all’1.41, da 7 milioni 519 mila con il 67.9 di share. Il picco d’ascolto alle 22.08 con 15 milioni 800 mila spettatori, quello di share all’1.24 con il 73.3 di share.“Sanremo Start” dalle 20.42 alle 21.38 ha registrato 12 milioni 506 mila spettatori con il 51.9 di share. L’ultimo appuntamento con il “DopoFestival”, in onda dall’1.41 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 654 mila persone, con uno share del 58.7 per cento. “PrimaFestival”, dalle 20.33 alle 20.41, ha avuto un seguito di 7 milioni 836 mila spettatori con il 36.8 di share. Si conferma ancora uno degli eventi televisivi più seguiti sui social, un festival giovane molto seguito anche dalla Generazione Z.

A spuntarla nella serata delle cover, Ditonellapiaga e Tony Pitony, con una versione davvero molto particolare di The Lady Is a Tramp. Al secondo posto Sayf con Hit The Road Jack, accompagnato da Alex Britti e Mario Biondi in versione Blues Brothers. Sul terzo gradino c’è Arisa con Quello che le donne non dicono, brano di successo di Fiorella Mannoia, interpretata con il Coro del Teatro Regio di Parma.

Uno sguardo alle classifiche delle piattafome digitali. Ecco i brani più ascoltati su Apple Music e i più cercati su Shazam tra quelli in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

La Top5 delle canzoni più ascoltate in Italia:

1. Ossessione (Samurai Jay)

2. Tu mi piaci tanto (Sayf)

3. Che fastidio! (Ditonellapiaga)

4. Labirinto (Luchè)

5. Male Necessario (Fedez & Marco Masini)

Al fianco di Carlo Conti, per l’ultima serata, la straordinaria e graziosa Giorgia Cardinaletti in co-conduzione. Questa sera, la serata finale, è l’ultimo scoglio da superare in termini di fruitori della kermesse per lo strepitoso Carlo Conti.