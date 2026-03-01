Tagliati i fondi al Villaggio. L’appello di Santangelo

Fico taglia un milione e 200mila euro al Villaggio dei Ragazzi, Santangelo: così si decreta la sua morte. Appello al governatore e a chi negli ultimi 5 anni ha creduto nella Fondazione. Stoccata ad Aveta: ma non si doveva continuare ad investire sull’opera di don Salvatore?

«È auspicabile che il governo regionale continui a riconoscere il valore del Villaggio dei Ragazzi e garantisca il sostegno necessario per continuare a svolgere con efficacia la propria opera, che è patrimonio di tutta la comunità, non solo Maddalonese, ma dell’intera provincia di Caserta». Non sono parole mie, ma del collega del M5S Raffaele Aveta che, in campagna elettorale, affermava la centralità della Fondazione salvo poi girarsi dall’altra parte quando il suo leader di partito il presidente Roberto Fico, con il resto della maggioranza, hanno deciso di decretare la morte del Villaggio tagliando un milione e 200mila euro nella manovra di bilancio. L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio approvato dalla giunta nella giornata di ieri, infatti, assegna appena un milione di euro alla Fondazione, cifra del tutto insufficiente a garantire l’esistenza dell’opera fondata da don Salvatore D’Angelo. Al collega Aveta chiedo di presentare un emendamento congiunto, con lui primo firmatario, con il quale chiediamo di ripristinare le somme necessarie alla vita della Fondazione. Se non lo farà vuol dire che la sua è stata solo una volgare speculazione sulle famiglie che vivono grazie al Villaggio. Mi rivolgo al presidente Fico, al presidente del consiglio regionale Manfredi e a quelle figure come l’ex assessore Fortini, l’ex presidente della commissione Bilancio Picarone che mi hanno aiutato a fare in modo che il Villaggio dei ragazzi continuasse ad esistere nella precedente consiliatura. Non credo sia bastato il cambio del presidente per queste persone per cambiare idea sull’importanza della Fondazione. All’assessore alle Politiche sociali Mormiroli che ha in programma un incontro istituzionale il prossimo 13 aprile chiedo di anticipare la sua visita se non vuole trovare la Fondazione chiusa perché con queste somme non ci sono le condizioni per andare avanti. Caro presidente Fico, se la sua idea è quella di affossare il Villaggio, tanto vale dirottare su altro quel milione destinato a Maddaloni: a queste condizioni sarebbe un milione buttato…

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.