Never Going Back Again Tour. Stef Burns ritorna in italia a Marzo 2026.

La Stef Burns League torna in Italia a marzo 2026 con il “Never Going Back Again Tour“. Un tour di concerti che attraversa diverse città italiane. La band, formata da Stef Burns, Paola Zadra e Juan van Emmerloot, porterà il suo rock in tutta la penisola. Un viaggio elettrico nel cuore del rock. Un nuovo sound, esplosione di energia e un’iniezione di pura adrenalina. Stef Burns, chitarrista internazionale e anima della band, guiderà un live potente, emozionante e carico di energia, dove tecnica e passione si fondono in uno show imperdibile. Sul palco, insieme a lui, una band esplosiva e un repertorio che attraversa rock, melodia e virtuosismi, con brani storici, nuove sonorità e momenti di pura magia chitarristica.

Di seguito le date del tour in Italia:

Il 15 Marzo 2026, alle ore 21:00, i musicisti approdano sul palco del centro sociale di Vallesaccarda in provincia di Avellino. A fare da spalla al trio stellare gli Struggle un gruppo statunitense di genere hardcore.

Ripercorriamo le bio degli artisti.

Stef Burns è da decenni il chitarrista solista della rockstar italiana Vasco Rossi. Ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Sheila E., Huey Lewis & The News, Y&T e Alice Cooper. Stef Burns con la sua band farà una carrellata straordinaria di successi che hanno reso indimenticabile la storia del rock dalle origini fino a oggi. Il chitarrista californiano vanta una carriera lunghissima piena di collaborazioni illustri con personaggi importanti di caratura mondiale. Tra tutti si ricordano Sheila E., percussionista di Prince, Berlin, autori della struggente canzone “Take my breath away” di Top Gun. Ancora Micheal Bolton, Ross Valory, bassista dei Journey, Y&T e Alice Cooper. Vasco Rossi scoprì Burns ascoltando l’esecuzione del brano “Hey Stoopid” e dopo averlo visto suonare dal vivo lo chiamò, nel 1993, per una sessione di registrazione. E dal 1995 Burns ha iniziato a essere il suo chitarrista. Il suo primo album come solista, “Swamp tea”, risale al 1998. Tantissime le collaborazioni con: la band Huwy Lewis & the news, Joe Satriani, Steve Vai, Robert Fripp. Nel 2005 esce “Bayshore road” con il chitarrista Peppino D’Agostino”, e nel 2008 il disco “World, Unverse, Infinity” con una cover di Jimi Hendrix. Nel 2012 fonda la “Stef Burns League”, nel 2014 il disco “Roots & wings”, e nel frattempo, fonda i “Bgh – Burns, Golinelli, Hunt”, con il bassista di Vasco e il batterista degli Evanescence.

Il meno c onosciuto dei tre, l’olandese Juan Van Emmerloot, ha iniziato a suonare la batteria quando era solo un bambino e dal 1993 gira il mondo per accompagnare chitarristi e cantanti del calibro di Poppa Chubby, Snowy White (Thin Lizzy), Mick Rogers (Manfred Man’s Earthband), Pat Travers, Steve Lukather (Toto). Partito da influenze funk, jazz e latin, Juan ha uno stile che si è ora attestato verso un potente groove rock, combinato con interessanti arrangiamenti di percussioni. Da cinque anni l’olandese è il batterista ufficiale dello Stef Burns Group (SBG), a proposito del quale dice: “Amo lavorare e viaggiare.

Paola Zandra muove i primi passi nel mondo della musica dedicandosi da subito allo studio del basso elettrico, mostrando particolare predisposizione e attitudine, che la portano a frequentare il Centro Professione Musica di Milano con il maestro Dino D’Autorio, per poi proseguire nel percorso di studi affiancata da Paolo Costa e da Lorenzo Poli. Dal 2004 comincia la sua esperienza da professionista con la Cover Band 6ComeSei, con la quale ha modo di suonare sui palchi dei più importanti locali ed eventi in tutta Italia, collaborando anche con alcuni Artisti della Televisione. Dal 2010 comincia la sua attività in studio di registrazione e dal vivo con alcuni artisti emergenti tra cui Roberta Pompa (X-Factor), Paul Nay (Swiss), A. Romano, Pietro Gabriele, nel disco di Antonio Marino (X-Factor) e altri, che le permettono di cominciare delle collaborazioni con alcuni musicisti di rilievo nel panorama italiano. Dal 2012 Bassista nelle band di alcuni Festival e Manifestazioni in cui suona con Francesco Baccini, Marco Masini, Red Canzian, Omar Pedrini, Fabio Treves, Gaetano Curreri e altri ospiti di X-Factor7.

Dal 2015 Bassista nella Band del Batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Black Label Society) per il suo tour italiano. Dal 2016 Bassista nella Band di Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla e degli Stadio. Bassista nella Band di Fedez per il Pop-Hoolista Tour 2015 e 2016. Parallelamente svolge la sua attività Didattica in alcune scuole di musica della provincia di Brescia tra cui l’ Istituto Musicale “L’Ottava” a Brescia, l’ Accademia “Sarabanda” di Nave, l’accademia “Paideia” di Villa Carcina, e nella scuola “J.Pastorius” di Castel Goffredo (Mn).

Endorser per:

– Amplificatori e dei Pedali MarkBass;

– Corde per basso elettrico ErnieBall;

– Tracolle HandMade in Italy BMC;

– Frog Cables;

Per maggiori informazioni della data di Vallesaccarda rivolgersi a Domenico Pizzulo al numero: cell. 333.1303876