Teverola/querelle giudiziaria tra La Sosta e il comune di Teverola

Motel aperto come agriturismo, guerra giudiziaria senza fine: ricorso al Consiglio di Stato

„

Teverola-La vicenda giudiziaria, dopo due ricorsi al Tar, tra il Comune di Teverola e la società Agribio finisce dinanzi al Consiglio di Stato. Della questione Belvederenews si è occupata già al tempo

La vicenda è quella di un motel, La Sosta, aperto come agriturismo di cui il Comune aveva chiesto la chiusura, ma il proprietario non l’ha mai chiuso grazie anche alle varie richieste di sospensiva delle ordinanze comunali. L’ 8 aprile, però, la sezione terza del TAR di Napoli ha rigettato l’istanza cautelare. La società Agribio si è rivolta, allora,al Consiglio di Stato per annullare tutti gli atti comunali e di conseguenze il comune di Teverola, guidato da Tommaso Barbato si è costituito in giudizio.