TG3 Campania: nessun rispetto per Caserta e la sua Reggia

Ancora un attacco alla citta’ di Caserta da parte dei mezzi di informazione pubblica che continuano a propagandare il Mezzogiorno d’Italia e la Campania come la ” feccia” di uno Stato sul cui senso unitario vi sarebbe molto da dire e da argomentare.

L‘ennesima vergogna si e’ consumata nella giornata di ieri , 12 maggio 2020, con il TG3 Campania, edizione delle 19:30 nel quale e’ andato in onda un servizio sulla Reggia di Caserta .

Ebbene, le riprese, girate ovviamente all‘esterno del sito vanvitelliano per l’emergenza Covid 19 hanno riproposto una Piazza Vanvitelli con erba alta e siepi non curate. Questa è l’immagine che girerà in tutti i telegiornali nazionali della nostra Reggia, della nostra provincia e della nostra Regione.

A questo punto, urgono delle riflessioni e dei chiarimenti.

Premesso che , durante l’emergenza Covid19 – si e’ dovuto soprassedere, a Caserta come in tutto il mondo, ad ogni tipo di attivita’ che implicasse il contatto fra piu’ persone, va ricordato che gia’ nelle scorse settimane l‘Amministrazione Comunale, con l’Assessore Raffaele Piazza, ha proceduto ad un restyling e ad una sanificazione delle aree verdi, compreso Piazza Carlo III, e che , proprio qualche giorno fa, Confindustria Caserta, presieduta da Gian Luigi Traettino, ha siglato un accordo con il Comune guidato da Carlo Marino, per la valorizzazione e la messa in cura di Piazza Carlo III.

La domanda e’ un ‘altra: come mai , la troupe di TG3 Campania ha girato sommersa ed immersa nel verde selvatico della piazza piuttosto che nei pressi del Cancello del Palazzo per evitare di pubblicizzare questa situazione di disagio ambientale provocata dall’arresto delle attivita’ per il COvid 19?

Ci chiediamo: quando finira’ questo accanimento contro la Campania e contro la nostra cultura?

E, soprattutto quando la citta’ di Caserta imparera’ ad alzare fiera la testa e a dire BASTA al razzismo nei suoi confronti?