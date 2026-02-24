Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: muore operaio di 24 anni

Ancora una vittima nel mondo del lavoro. Un operaio di 24 anni, Carmine Albero, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il giovane, originario di Sarno, lavorava come operaio in un’officina specializzata nella riparazione di camion. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 24enne si trovava tra due mezzi pesanti in riparazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, una terza motrice avrebbe urtato uno dei veicoli fermi, spingendolo violentemente contro di lui. L’impatto si è rivelato fatale e per il giovane non c’è stato nulla da fare.La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma in attesa dell’autopsia. Sotto sequestro anche i mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Presenti anche i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl per le verifiche di competenza. Dalle prime informazioni emerse, il giovane risultava regolarmente assunto presso l’officina. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Sarno e Nocera Inferiore, dove Carmine era molto conosciuto. Anche il coordinamento giovanile di Forza Italia ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di commozione: “Carmine era uno di noi. Un ragazzo di Sarno, un giovane che aveva scelto di esserci, di partecipare, di credere nella sua comunità. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé una passione profonda: il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti”.