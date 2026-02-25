Comune di Caserta in lutto: l’ultimo saluto a Dello Stritto

Caserta. Ieri, 24 Febbraio, i dipendenti del Comune di Caserta ed un’intera Città sono rimasti sgomenti di fronte alla prematura dipartita di Francesco Dello Stritto, dipendente comunale in pensione, che, a 68 anni, ha lasciato la moglie, Raso Maria Grazia, anche lei dipendente comunale in pensione, e la figlia, Ornella, insieme ai nipotini Angelo e Francesco, a 68 anni.

Francesco Dello Stritto era anche lo zio del Consigliere, Alessio.

Era stimato dall’intera Comunità, sempre disponibile e benvoluto e lascia un vuoto incolmabile sia in famiglia che tra gli amici.

L’ultimo saluto si terrà oggi, alle 16.00 presso la Chiesa del Buon Pastore.