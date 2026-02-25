Gli ascolti della prima serata e la seconda scaletta dei big in gara.

Bilancio positivo per la prima serata della Kermesse Sanremese. Sono stati 9 milioni 600 mila, con uno share del 58 per cento, i telespettatori che, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel, hanno visto la prima serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.42 alle 23.34, è stata vista da 13 milioni e 158 mila telespettatori, con il 57,7% di share. La seconda, dalle 23.38 all’1.32, da 6 milioni e 45 mila telespettatori, pari al 58,7% di share. Il picco di ascolto alle 21.59 con 15 milioni 782 mila, quella di share all’1.17 con il 64.5 per cento. Sanremo Start, dalle 20.41 alle 21.37, ha avuto un ascolto di 13 milioni 109 mila con uno share del 51.1.

Il primo appuntamento con il Dopo Festival, dall’1.32 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 200 mila telespettatori con il 52.8 di share.

Il PrimaFestival, dalle 20.30 alle 20.39, ha avuto un ascolto di 8 milioni 100 mila, con il 36.3. Un’edizione del Festival molto social, infatti i contenuti digitali sono stati seguiti da oltre un italiano su due.



Questa sera accanto al poliedrico Carlo Conti, la presenza di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo nel ruolo di co-conduttori.





La scaletta dei Big della seconda serata:







Bambole di Pezza – Resta con me



Chiello – Ti penso sempre



Dargen D’Amico – Ai ai



Ditonellapiaga – Che fastidio!



Elettra Lamborghini – Voilà



Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare



Ermal Meta – Stella stellina



Fedez & Marco Masini – Male necessario



Fulminacci – Stupida sfortuna



J-Ax – Italia starter pack



LDA & Aka 7even – Poesie clandestine



Levante – Sei tu



Nayt – Prima che



Patty Pravo – Opera



Tommaso Paradiso – I romantici

La scaletta tecnica della seconda serata.