Uomo trovato morto in casa. Indagini in corso

Maddaloni (CE) – Questa mattina un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Starzalunga.

Erano diversi giorni che i vicini non vedevano l’uomo, un settantenne residente nel parco.

Sono stati allertati i vigili che sono intervenuti e hanno avuto bisogno del supporto dei pompieri per aprire la porta.

Al loro ingresso l’amara scoperta. L’uomo era ormai senza vita, probabilmente morto per cause naturali.

Sul posto la polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Maddaloni, insieme naturalmente ai sanitari del 118 ed ai vigili del fuoco che sono intervenuti per consentire di entrare nell’appartamento.