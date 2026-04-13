Giovane donna aggredita in piazza

Maddaloni (CE) – Un episodio che ha dell’inaudito e che purtroppo si colloca nel filone di violenza nei confronti delle donne che dilaga nella nostra società.

Nel pomeriggio di oggi, in pieno centro a Maddaloni, nei pressi della centrale piazza Ferraro, in un orario in cui tutte le attività commerciali erano aperte e tante persone passavano nella zona, nella centrale via San Francesco d’Assisi una giovane donna è stata aggredita da un “uomo “. La donna, che secondo alcuni testimoni sarebbe di giovane età e madre single, è stata presa a cazzotti in faccia. I pugni le hanno rotto il naso. La giovane è stata subito soccorsa dai passanti che hanno chiamato i soccorsi ed al momento si trova in ospedale. Il vigliacco e violento si è dato alla fuga, ma invano perché l’intervento della volante della Polizia lo ha fermato. Al momento il soggetto, noto in città per i suoi disturbi psichiatrici e comportamenti violenti, si trova presso il locale commissariato dove dovranno rispondere del folle gesto.