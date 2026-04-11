Trapianti, Santangelo: riorganizzare il sistema, a valorizzare il personale e a dare supporto psicologico a pazienti e famiglie

Trapianti, Santangelo: prova di responsabilità del Consiglio. Ora la giunta provveda a riorganizzare il sistema, a valorizzare il personale e a dare supporto psicologico a pazienti e famiglie

«Di fronte a una tragedia come quella del piccolo Domenico il Consiglio Regionale ha risposto con unità e responsabilità. Abbiamo impegnato la giunta a proseguire con la massima determinazione l’azione ispettiva avviata, assicurando piena trasparenza, tempestività e rigore nell’accertamento delle responsabilità; a completare con tempi certi la riorganizzazione dell’offerta trapiantologica pediatrica, permettendo ai cittadini campani di curarsi nella propria regione; a siglare protocolli d’intesa con tutti i Comuni della Campania per favorire la dichiarazione di volontà alla donazione al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità; Accanto a questo dovranno essere messe in campo azioni per valorizzare il personale sanitario, sostenendolo adeguatamente dal punto di vista organizzativo ed emotivo e per Istituire una rete regionale di supporto psicologico per pazienti in lista d’attesa e famiglie dei donatori. Come Fratelli d’Italia abbiamo contribuito con determinazione alla stesura di questo documento. Ora vigileremo affinché tutte le misure approvate si traducano in fatti concreti e rapidi. La vita di Domenico non deve essere stata un sacrificio inutile». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo a margine del consiglio regionale di oggi sul tema dei trapianti convocato dopo la tragedia del piccolo Domenico Caliendo.